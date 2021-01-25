"Очень большие перспективы у Ваната. Этот футболист хорошо зарекомендовал себя сейчас. И я знаю, что Луческу видит в нем очень хорошую перспективу. Я понимаю, мы постоянно говорим: "Тренер видит перспективу Беседина. Тренер видит перспективу Супряги. Тренер видит перспективу теперь Ваната. Тренер видит перспективу в Русине. Когда они станут нападающими?".

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Здесь нужно воспитывать своего футболиста. Сейчас вернулся Беседин, является Супряга, есть молодой Ванат, есть Вербич, который может сыграть на позиции нападающего, выздоравливает Русин. Сколько еще нападающих надо? Кто-то в этой конкуренции должен выстрелить, должен вырасти. Если из них никто к лету себя не проявит, то я уверен, что летом Луческу потребует нападающего. Категорически.

Потерял ли Супряга доверие Луческу? Думаю, что частично где-то, потому что очень румынский тренер верил в этого нападающего. Но сейчас конкуренция. Очень хорошо тренерский штаб говорил о Ванате, поэтому посмотрим", – заявил журналист Игорь Цыганык в программе Цыганык Live.

В нынешнем сезоне Ванат отличился 11-ю голами за Динамо U-21.

Що відбувається із Супрягою?