Эримо Рамирес может дебютировать за Динамо в УПЛ / Facebook киевлян

Уже сегодня, 8 августа, Заря будет принимать Динамо в Запорожье. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

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Как сообщает пресс-служба киевлян, на этот матч отправились 24 футболиста "бело-синих". Среди них нашлось место сразу четырем летним новичкам – полузащитнику Денису Антюху и форвардам Ильи Шкурину, Эрику Рамиресу и Владиславу Кулачу.

К слову, Динамо и Заря имеют по три зачетных балла перед матчем, но киевляне провели только одну встречу в УПЛ (4:0 против Вереса), а луганчане уже две (0:1 с Александрией и 5:1 с Ингульцом).

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