"Очень важно понимать, как создать команду на будущее – не на один год, а как некую династию. В Зените мне привозили Роберта Мака за 3 миллиона, не могли дождаться прогресса от Жулиано и Эрнани... Это бразильцы – здесь не надо спешить. Я в первый год вообще ни на что не рассчитывал, когда их привозили в Шахтер.

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Три года назад Шахтер взял много бразильцев, но только сейчас они начали раскрывать свой потенциал. Соломон, Тете, Фернанду, Маркос Антонио, Сиприано, Витао... Да, им помогали Тайсон, Марлос, Степаненко, Мораес, Исмаили, Пятов. Опытные помогают расти новичкам, затем те будут помогать расти следующему поколению.

Динамо в тот же период тоже пригласило молодых талантливых игроков, но стало сразу бросать их в бой. А 18-19-летние ребята не готовы играть по 90 минут на таком уровне. Затем их убирают из команды. Но так нельзя. Ты не работаешь с игроком один год – в течение всего времени его пребывания в команде должен учить его и других, выстраивая базу на долгое время.

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Дайте тренеру возможность поработать и построить базу результатов. Вот о чем нужно следить владельцам – выходит у тренера выстраивать все согласно его видению. И если получается, то результат придет. Игорь Суркис полностью меня поддерживает в этом", – сказал Луческу в интервью Спорт-Экспресс.

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