Главный тренер Динамо Мирча Луческу вспомнил первый трофей во главе Шахтера и признался, что побудило его отказаться от привычной работы на трансферном рынке в Киеве.

"Я помню, что было много людей, большой праздник, шоу, музыка, когда мы выиграли Кубок. Наконец, это очень многое значило для города. Команда постепенно росла. Правда, что во втором сезоне я выиграл чемпионат. Я выиграл Кубок спустя месяц после своего назначения или около того. Затем начался новый чемпионат. Первый матч был сыгран с киевским Динамо со счетом 2:0. Киевляне на тот момент одержали около 13 побед подряд в чемпионате Украины.

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Мы пришли к новой идее: чтобы увеличить зрелищность футбола, нам нужно было привлечь новых игроков. Я убедил президента начать с нескольких бразильцев. Тогда был очень важен Матузалем, лидер Брешии. Затем подписали Жадсона, Фернандинью, позже Виллиана, Алекса Тейшейру, Дугласа Косту. Эта команда росла, с каждым годом становилась лучше.

У Динамо все было иначе. Я не хотел делать трансферов, пока не увидел, какие игроки у меня есть. С этой командой, с их желанием преуспеть, нам удалось выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок в первый год, опередив такую ​​сильную команду, как Шахтер", – рассказал Луческу в комментарии Playsport.ro.

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