"Русин – большой талант, но ему еще рано играть в Динамо. У него была недавно травма ключицы, она немного приостановила развитие Назария. Но у него есть навыки.

Русин прибыл в Варшаву для прохождения медосмотра

Во-первых, он очень быстрый. Мне кажется, чемпионат Польши ему подходит. Когда смотрю на его умение и стиль команд Польши, думаю, что это может хорошо сработать", – сказал Луческу в интервью Sportowe Fakty.

Заметим, Назарий на прошлой неделе прибыл в Легию для прохождения медосмотра, но о трансфере чемпион Польши еще не объявил. 22-летнего форварда якобы должны арендовать до декабря 2021-го. В Динамо при Луческу Русин сыграл лишь один поединок.

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