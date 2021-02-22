Луческу объяснил, почему отдал Русина в аренду Легии
Наставник Динамо Мирча Луческу считает, что аренда в Легию пойдет Назарию Русину только на пользу.
"Русин – большой талант, но ему еще рано играть в Динамо. У него была недавно травма ключицы, она немного приостановила развитие Назария. Но у него есть навыки.
Русин прибыл в Варшаву для прохождения медосмотра
Во-первых, он очень быстрый. Мне кажется, чемпионат Польши ему подходит. Когда смотрю на его умение и стиль команд Польши, думаю, что это может хорошо сработать", – сказал Луческу в интервью Sportowe Fakty.
Заметим, Назарий на прошлой неделе прибыл в Легию для прохождения медосмотра, но о трансфере чемпион Польши еще не объявил. 22-летнего форварда якобы должны арендовать до декабря 2021-го. В Динамо при Луческу Русин сыграл лишь один поединок.
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