"Мы стараемся справиться с молодыми талантами, которые у нас есть. Я не могу подписывать больших звезд из-за финансовых проблем в клубе. Но пока с командой все хорошо. Хочу, чтобы эта стабильность продолжалась. Я верю, что Динамо с каждым годом будет только лучше.

Шедевр Гармаша в видеообзоре матча Динамо – Широки Бриег – 4:1

Только в Турции болельщики соперников хорошо относились ко мне. Когда я ушел в Бешикташ из Галатасарая, болельщики Галатасарая аплодировали мне в первой игре на Али Сами Ен (стадион Галатасарая – прим.). Я никогда не смогу этого забыть. Для меня это была потрясающая атмосфера", – поделился Луческу в комментарии Ajansspor.

Добавим, что Динамо перед стартом сезона 2021/22 приобрело только Витинью, делая ставку на своих воспитанников. Миколенко, который перебрался в Эвертон, должен заменить еще один воспитанник киевлян – Владислав Дубинчак.

Динамо завершило турецкий сбор, разгромив Широки Бриег – роскошный гол Гармаша, неожиданный лучший бомбардир