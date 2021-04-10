"Игра Супряги? Он сыграл так же, как и Беседин, то есть сделал свое дело. Важнейший момент – он должен вернуть эту свою энергию, сам выработать эту уверенность. Я ему даю уверенность в своих силах, чтобы он сыграл как настоящий центрфорвард.

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После удаления в составе соперников и после того как мы повели 2:0 в счете, наши игроки несколько расслабились. Очень большое напряжение было все эти дни, очень большое напряжение и в матче, так как нам нужна была победа. Игроки немного расслабились, и преимущество в заключительные минуты была на стороне СК Днепр-1", – поделился Луческу на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Динамо уверенно обыграло СК Днепр-1 (2:0) и удержало отрыв в 7 очков от второго Шахтера. Супряга же потерял место в стартовом составе киевлян после возвращения Беседина после годичной дисквалификации, но успел провести 29 матчей в этом сезоне и отметиться 3 голами и 5 ассистами.

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