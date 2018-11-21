"Луческу нужно уволить немедленно". Турецкие СМИ хвалят молодую сборную Украины и объясняют, почему Мирча сохранит пост

Омоложена сборная Украины расписала нулевую ничью в товарищеском матче с турками. Местные журналисты выдают комплименты "сине-желтым" и уничтожают своего главного тренера Мирчу Луческу.

Fanatik: Надежды на следующий год

"В последнем матче 2018 года сборная Турции встречалась с Украиной... Мы играли неплохо, но упустили свои возможности. Наши голы не засчитали. Теперь мы сфокусированы на отборе к Евро-2020, который начинается в марте 2019-го.

Сборная очень старалась забить, но все завершилось ничьей 0:0. Турецкая команда испытывает серьезные проблемы с результативностью под руководством Мирчи Луческу – в среднем один гол за игру", – пишет самое популярное спортивное издание Турции.

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Hürriyet: Тихий спарринг в Анталье

"Сборная Турции в 566-м матче в своей истории расписала нулевую ничью с Украиной. На стадионе в Анталье темп матча время от времени увеличивался, команды отвечали атака на атаку, а турки в этой игре доминировали. В ключевых моментах соперники не забили, поэтому поединок завершился без голов", – информируют журналисты Hürriyet.

Украина – Турция – 0:0 – видеообзор матча

Sabah: Молчание

"Луческу сыграл в Анталье командой со средним возрастом в 23.9 года. Обе сборные в основном состояли из молодежи. Игра 20-летнего Николая Шапаренко в центре поля показала, что в будущем он может стать звездой.

Турция провела последний матч в 2018 году. Не выиграв последние 4 встречи, национальная сборная осталась голодной. Количество побед под руководством Луческу не увеличилось – всего 4 в 17 матчах.

Интерес к игре в Анталье был прекрасным, трибуны заполнены. А после завершения матча и Луческу, и руководители турецкой федерации получили призывы об отставке", – пишет другое популярное издание.

Lucescu ile 17 maçta 4 galibiyet



Ukrayna 2-0

1-0 Hırvatistan

0-3 İzlanda

️Finlandiya 2-2

Romanya 2-0

2-3 Arnavutluk

1-0 İrlanda

️Karadağ 2-2

2-1 İran

️Tunus 2-2

️Rusya 1-1

Rusya 1-2

İsveç 2-3

️Bosna 0-0

Rusya 2-0

İsveç 0-1

️Ukrayna 0-0 — FutbolArena (@futbolarena) 21 листопада 2018 р.

"Сборная Турции превратилась в лабораторию Луческу. В каждом матче выходят другие 11 футболистов. Он потерял игроков из-за рубежа, обвиняя их и их клубы. Подопечные не могут получить никакой эмоциональной поддержки от тренера. Зато молодая команда Украины играла в системный футбол", – считает авторитетный турецкий журналист Левен Тюрземен.

Известный спортивный комментатор Хинкал Улуч настроен очень радикально: "Луческу нужно уволить немедленно".

FutbolArena: Луческу не покинет сборную Турции до августа

"Турецкая футбольная федерация примет решение по Луческу в июне 2019-го. Тренер в 2017-м подписал контракт по схеме 2+1 и покинет пост главного тренера сборной в августе.

Причина в том, что федерация хочет прекратить сотрудничество с Луческу без выплаты компенсации, поэтому планирует дождаться, пока истечет срок соглашения. Сам Луческу раньше в отставку не подаст", – уверяет FutbolArena.

В Twitter издание предлагает еще одну интересную статистику не в пользу Луческу. В 1986 году сборная Турции имела самую длинную безголевую серию – 7 матчей. Под руководством румынского специалиста в конце этого года национальная сборная выдала вторую худшую серию по этому показателю – уже 4 "сухих" поединка подряд.