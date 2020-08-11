"Луческу нужен адреналин": Вирт положительно оценил тренера Динамо

"Футболисты очень довольны Мирчей, поскольку все по-новому. Он перестраивает и игру, и практически все, что может коснуться игровых аспектов.

Динамо внезапно перенесло свой товарищеский матч

Мирча меняется на протяжении десяти лет. Он молодой, энергичный, подсказывает на бровке. Видно, что человек соскучился по футболу. Ему нужен адреналин, он без футбола не может. Президент киевского Динамо сделал правильную ставку.

Контроль мяча, быстрый переход центра поля, агрессия впереди – этих трех вещей он будет придерживаться. Естественно, что для этого необходимы исполнители высокого уровня. Нужно усиление, которое будут искать за границей. Если будет возможность, то покупать бразильцев, поскольку он умеет с ними работать. Я думаю, что он не откажется от такого варианта", – сказал Вирт в ефире ТК Футбол.

Напомним, Динамо сейчас готовится к сезону 2020/21 во главе с Мирчей Луческу. Команда провела спарринг с Вересом (3:0) и сегодня, 11 августа, сыграет с Десной.

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