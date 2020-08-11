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"Луческу нужен адреналин": Вирт положительно оценил тренера Динамо

17:13 - Читати українською
"Луческу нужен адреналин": Вирт положительно оценил тренера Динамо
Юрий Вирт / ФК Верес

Главный тренер Вереса Юрий Вирт поделился ожиданиями от Динамо во главе с Мирчей Луческу.

"Футболисты очень довольны Мирчей, поскольку все по-новому. Он перестраивает и игру, и практически все, что может коснуться игровых аспектов.

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Мирча меняется на протяжении десяти лет. Он молодой, энергичный, подсказывает на бровке. Видно, что человек соскучился по футболу. Ему нужен адреналин, он без футбола не может. Президент киевского Динамо сделал правильную ставку.

Контроль мяча, быстрый переход центра поля, агрессия впереди – этих трех вещей он будет придерживаться. Естественно, что для этого необходимы исполнители высокого уровня. Нужно усиление, которое будут искать за границей. Если будет возможность, то покупать бразильцев, поскольку он умеет с ними работать. Я думаю, что он не откажется от такого варианта", – сказал Вирт в ефире ТК Футбол.

Напомним, Динамо сейчас готовится к сезону 2020/21 во главе с Мирчей Луческу. Команда провела спарринг с Вересом (3:0) и сегодня, 11 августа, сыграет с Десной.

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Мирча Мирча Луческу Динамо Киев Динамо Киев Юрий Юрий Вирт
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