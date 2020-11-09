"Я расстроен не самим матчем, я расстроен, потому что пандемия все изменила. Я сказал, что COVID выиграл, а проиграл фэйр-плей. Как правило, матч не должен проводиться, но у каждого свои интересы, чтобы воспользоваться слабостью других. Было бы несправедливо разыгрывать титул в таких условиях.

Гресько – Луческу: После 0:3 Хацкевич и Михайличенко были бы физруками, а Блохину бы вспомнили беляш

Я терял по 2-3 футболиста каждый день. Дошло до того, что в моем распоряжении осталось 10 игроков. Это наша вина, клуба, что мы не приняли эффективные меры. Мы играли в очень сложных условиях. Я не знал, кого отправят на карантин после теста.

Все команды сейчас в очень тяжелых условиях. Игроки поехали на товарищеские матчи. Я не вижу в них смысла. Футболисты устали морально, а не только физически", – цитирует Луческу Sport.ro.

Розчарування: чому Шахтар розгромив Динамо, статус Сидорчука треба переглянути, а Класичне справило гнітюче враження