"Несмотря на успехи, все равно есть группа болельщиков Динамо, которые вообще отказываются от поддержки. Речь о небольшой их части. Это дело чести. Я уже давно не обращаю на них внимания.

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Сначала я им аплодировал, улыбался. Но теперь не обращаю на них внимания. Они не могут забыть 12 лет страданий. Из-за моего присутствия в команде соперника. Это неважно, это небольшая группа болельщиков киевского Динамо. Я уважаю всех. Пока во всем этом есть уважение, я не возражаю против вызовов.

Меня интересуют мои отношения с игроками и руководством клуба. Также с другими клубами или Лигой и Федерацией. Откуда у меня уважение к соперникам? В спорте важнее кто второй, а не обязательно первый. Потому что ценность первого определяется вторым. Без конкуренции не обойтись – это единственный способ сохранить гонку.

Что могло бы быть, если бы я не поехал в Украину? Шахтер выиграл с разницей в 23 очка и, вероятно, продолжил бы доминировать дальше. Но мое присутствие подбодрило весь украинский футбол. И мы показали, что можно добиваться успеха, не тратя много денег. Но со страстью и организацией", – цитирует Луческу Gsp.ro.

Напомним, Луческу возглавил Динамо 23 июля 2020 года и успел выиграть с киевлянами чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

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