Главный тренер Динамо Мирча Луческу после благотворительных матчей киевлян в Европе не приехал в Украину вместе с футболистами, сообщает "Футбол NEWS".

Динамо – Фенербахче: киевляне выбрали приоритетный стадион для матча Лиги чемпионов

Игроки "бело-синих" уже прошли медосмотр и приступили к подготовке к новому сезону. До 23 июня динамовцы будут тренироваться под руководством ассистента румынского наставника – Олега Гусева. Тогда команда отправится в Румынию, где воссоединится с 76-летним коучем – киевляне отправятся на сбор в Швейцарию.

Напомним, 19 июля Динамо проведет первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче. В рамках подготовки к дуэли киевляне сыграют несколько спаррингов. В настоящее время известны 2 соперника: 26 июня "бело-синие" встретятся со швейцарским Ивердон-Спорт, а через три дня – с Лозанной Спорт.

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