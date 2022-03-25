"Я не вижу его возвращения в румынский футбол. Не знаю, сейчас ли, через год или через 10 лет он вернется в футбол. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Но он точно не вернется в румынский футбол.

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Наступили тяжелые времена. Однако он тренер киевского Динамо. Этот клуб представляет страну, в которой идет война. Есть игроки его команды, находящиеся посреди войны. Эмоционально для него это очень тяжело", – рассказал Луческу-младший в комментарии AS.ro.

Напомним, полномасштабное вторжение армии России на территорию Украины парализовало почти все сферы жизни в нашей Родине, в том числе спортивную. Иностранные футболисты и тренеры перебрались за границу. Мирча Луческу находится в Румынии, куда помог уехать нескольким игрокам Динамо и других клубов.

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