Луческу не лоббировал своего сына на должность тренера Шахтера, – Цыганык

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык прокомментировал информацию о том, что Мирча Луческу лоббировал своего сына на должность тренера Шахтера.

"Луческу сам позвонил и сказал, что это был частный визит. Он заехал в офис Шахтера, имел частную беседу, но никак не продвигал своего сына в клуб. Он не собирается быть протеже для своего сына", – сказал ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

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Напомним, ранее сообщалось, что Мирча Луческу встретился с Палкиным, чтобы порекомендовать своего сына на должность тренера Шахтера.

К слову, Разван Луческу сейчас тренирует греческий ПАОК Евгения Шахова, с которым недавно выиграл чемпионство Греции, ни разу не проиграв в первенстве.