toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Луческу не лоббировал своего сына на должность тренера Шахтера, – Цыганык

00:15 125 Читати українською
Луческу не лоббировал своего сына на должность тренера Шахтера, – Цыганык
Мирча Луческу / Соцсети

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык прокомментировал информацию о том, что Мирча Луческу лоббировал своего сына на должность тренера Шахтера.

"Луческу сам позвонил и сказал, что это был частный визит. Он заехал в офис Шахтера, имел частную беседу, но никак не продвигал своего сына в клуб. Он не собирается быть протеже для своего сына", – сказал ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

Луческу вскоре станет спортивным директором Бешикташа, – СМИ

Напомним, ранее сообщалось, что Мирча Луческу встретился с Палкиным, чтобы порекомендовать своего сына на должность тренера Шахтера.

К слову, Разван Луческу сейчас тренирует греческий ПАОК Евгения Шахова, с которым недавно выиграл чемпионство Греции, ни разу не проиграв в первенстве.

blog_ava
Челси готов отпустить Сарри в Ювентус при одном условии
00:43
463
Теги
Шахтер Шахтер Разван Луческу Мирча Луческу Мирча Луческу Игорь Цыганык
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
30
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук