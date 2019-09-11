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Луческу: Не думаю, что Аталанта может победить Шахтер

07:30 44 Читати українською
Луческу: Не думаю, что Аталанта может победить Шахтер
Руслан Малиновский (справа) / фото из соцсетей

Бывшие главный тренер Шахтера Мирча Луческу оценил перспективы "горняков" в противостоянии с итальянской Аталантой в групповом этапе Лиги чемпионов.

 

"Я не думаю, что на сегодняшний день Аталанта может победить Шахтер. У "горняков" выступает одна и та же группа игроков в течение длительного времени, с той же философией игры: команда хочет контролировать матчи.

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Аталанта же немного изменилась, но посмотрим. Я буду на трибунах первого октября. Малиновский? Мне интересно понаблюдать за ним в матче против Шахтера, он отличный игрок", – цитирует Луческу Tuttomercatoweb.

Напомним, первый матч против Аталанты Шахтер сыграет во втором туре группового этапа 1 октября в Милане, где "бергамаски" вынуждены принимать своих соперников в Лиге чемпионов. Ответный матч состоится 11 декабря в Харькове.

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