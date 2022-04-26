Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал, почему вингер Динамо U-19 Самба Диалло не занимается с первой командой даже во время войны.

"По моей информации, Луческу не был в восторге от Диалло. Он отмечал, что у футболиста пока нет такой эмоциональной, тактической, сугубо человеческой стабильности.

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Если Витиньо не был готов играть на таком уровне, его нужно было подготовить, то что мы сейчас обсуждаем Диалло", – резюмировал Спиваковский в эфире ТаТоТаке .

Напомним, Самба стал настоящей сенсацией текущего розыгрыша Юношеской лиги УЕФА, оформив 5 голов в 6 матчах группового этапа.

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