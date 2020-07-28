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Луческу не был первым в списке кандидатов на пост тренера Динамо, – Цыганык

09:21 - Читати українською
Луческу не был первым в списке кандидатов на пост тренера Динамо, – Цыганык
Мирча Луческу и Сергей Ребров / Фото ФК Шахтер

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык поделился информацией, как Динамо пыталось сменить тренера.

"Сначала сделали предложение Сергею Реброву. Он взял время на размышления, но отказался. Почему – это известно только самому Реброву. Потом сделали предложение Луческу.

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Насколько я понял, Мирча Луческу и Игорь Суркис быстро договорились о двухлетнем контракте. В списке были другие тренеры, но первым был Ребров, а вторым Луческу.

Сергей Ребров отказался, Луческу согласился, поэтому другие отпали", – рассказал журналист в своей программе Цыганык Live.

Напомним, Ребров успешно возглавляет венгерский Ференцварош, с которым завоевал золотые медали местного чемпионата.

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Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Сергей Сергей Ребров Мирча Мирча Луческу
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