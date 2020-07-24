Луческу не будет исповедовать стиль Динамо – Воробей

Бывший нападающий Шахтера Андрей Воробей назвал основную проблему, с которой может столкнуться Мирча Луческу в Динамо.

"Для меня это непонятно. В футболе бывают разные случаи: Барселона – Реал, примеры есть в европейских чемпионатах. Луческу много достиг в Шахтере. А проходит некоторое время и он возглавляет вечного конкурента. Мне немного непонятно.

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Я знаю его как специалиста. Он не будет исповедовать динамовский стиль. Луческу будет выбивать у клуба карт-бланш. У него будет направленность на латиноамериканцев. Но потянет ли Динамо это финансово?" – сказал Воробей для Футбол news.

Напомним, румынский специалист подписал с киевлянами контракт на 2 года с опцией пролонгации еще на год.

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