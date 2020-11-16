"Назвать происходящее обычной ситуацией, разумеется, нельзя. Весь мир страдает не только футбольные клубы. Это большой вызов для всех нас, важно проявить профессионализм и все свои лучшие качества, чтобы команда прогрессировала в нынешних обстоятельствах.

Луческу не будет покидать Динамо – тренер киевлян объяснил, почему появились слухи о его отставке

У меня большой тренерский опыт, и сейчас это очень важно для работы. Если говорить непосредственно о том, что происходит в команде, то самый сложный момент – это неопределенность с составом. В любой момент может вылететь тот или иной игрок, в том числе и те, на кого возлагаются большие надежды в процессе подготовки к предстоящему поединку.

Так, например, было с Владимиром Шепелевым, который провел сильный матч против Барселоны, мы очень надеялись на его качественную игру против Шахтера, но тесты показали положительный результат, и на поле он не вышел. Это сложные моменты, их невозможно предсказать.

Постоянные потери в составе – это проблема. Но не та проблема, которую мы не могли бы решить. Да, Динамо потеряло очки в Лиге чемпионов, в чемпионате Украины, но это всего ситуация, которую можно исправить", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, после 9-ти туров УПЛ киевляне лидируют, опережая Шахтер на одно очко.

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