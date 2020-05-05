Луческу назвал самого сложного оппонента в карьере – дуэль специалистов проходила в УПЛ

Бывший тренер "горняков" Мирча Луческу с ужасом вспоминает матчи против экс-наставника киевского Динамо.

"Семин очень хорошо работал в Локомотиве, но все тренеры со временем уходят. Хотя, я думаю, Семин уйдет из московского клуба, только если сам захочет этого.

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За 12 лет работы в Украине именно он был для меня самым сложным соперником, когда тренировал Динамо. Отношусь к нему с большим уважением", – цитирует Луческу Sport24.

Напомним, нынешний наставник Локомотива Юрий Семин дважды работал в киевском Динамо – в 2008-2009 и 2010-2012 годах.

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