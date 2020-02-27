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Луческу назвал самого сильного игрока, которого ему приходилось тренировать

20:17 393 Читати українською
Луческу назвал самого сильного игрока, которого ему приходилось тренировать
Дарио Срна и Генрих Мхитарян / Фото ФК Шахтер

Экс-тренер Шахтера Мирча Луческу с теплом вспоминает свою работу в донецком клубе.

"Мхитарян – самый сильный игрок, которого я когда-либо тренировал. Были Виллиан, Дуглас Коста, Фернандиньо, но Генрих особый, он умный, когда выходит на открытое пространство, вы его не остановите.

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Его идеальная роль – атакующий полузащитник. Сначала он играл на позиции восьмерки, но потом я поставил его выше, и он забил 25 голов. Он завершает атаки, ему нужно открытое пространство. В Серии А он может стать лучшим, жаль, что травмы мешают", – цитирует Луческу La Gazzetta dello Sport.

Напомним, армянский хавбек защищал цвета донецкого клуба под руководством Луческу в 2010-2013 годах. Сейчас Генрих играет за Рому на правах аренды, а его контракт принадлежит Арсеналу.

"Я регулярно парив Луческу у лазні". Сліпий масажист працює в Шахтарі вже 55 років і увійшов до Книги рекордів України

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Генрих Мхитарян Генрих Мхитарян Мирча Луческу Мирча Луческу Шахтер Шахтер
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