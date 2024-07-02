"Йорданеску в сборной проделал огромную работу, и я убежден, что они смогут справиться с Нидерландами и пройти дальше. Я буду на стадионе и буду болеть, как это делает весь румынский народ. У нас никогда не было такой поддержки, когда я играл в сборной, у нас было десять болельщиков на трибунах, если мы не играли дома.

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В сборной была создана ментально сильная группа игроков, чего не хватает, например, Италии. Индивидуальные качества Румынии нельзя сопоставить с топ-командами. Ей помогает менталитет и организация игры, все футболисты жертвуют собой ради команды. Это команда, которая хорошо играет в обороне, а потом индивидуально проявляет себя в атаке. Румыния сильно выросла за последние 2-3 года. Когда в команде есть уверенность, все возможно.

Сильные сборные еще маскируются. Теперь, когда начались матчи плей-офф, такие топ-игроки, как Мбаппе и Беллингем, покажут нам, на что они действительно способны, но, несмотря на это, я думаю, что мы можем увидеть команду-сюрприз, которая поднимет трофей. Возможно, наступит очередь Австрии, Швейцарии или Румынии", – цитирует Луческу Calcionews24.

К слову, Румыния была соперником сборной Украины на групповом этапе. Именно сенсационное поражение "сине-желтых" (0:3) от команды Йорданеску стало ключевым в борьбе за выход в 1/8 финала Евро-2024.

Напомним, дуэль между Румынией и Нидерландами состоится уже сегодня, 2 июля. Начало игры в 19:00 по Киеву.

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