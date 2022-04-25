"Одного таланта мало. Талантливый игрок одновременно очень капризный, поэтому нужно знать, чего вы просите и сколько просите. У меня были исключительные отношения с талантливыми игроками. Дануц Лупу, Серджен Ялчин, Роналдо "Феномен"... Я относился к ним по- другому, знал, что у них взять и что им предложить.

"Он сказал Моратти, что его мать больна, а сам улетел на карнавал": Луческу признался, что ушел из Интера из-за Роналдо

Роналдо был очень умным парнем. Его жизнь не доказывала это, но он мог себе это позволить. Он был очень умным, имел незаурядные физические данные, но у него были проблемы с суставами. Мне нравилось ставить его на тренировках при счете 1:1, он сразу все менял. Думаю, что Роналдо был моим самым лучшим подопечным, но я тренировал его очень мало. К сожалению, он получил травму и не мог мне помочь", – сказал Луческу Marius Tuca Show.

Напомним, румынский специалист был наставником миланского Интера с января по март 1999 года. В общей сложности во главе "нерадзурри" Луческу провел 17 матчей (4 победы, 4 ничьих и 7 поражений). Роналдо под руководством этого тренера провел всего 5 матчей, забив 2 гола.

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