Луческу назвал игрока, который должен выиграть "Золотой мяч-2022"
Главный тренер Динамо Мирча Луческу поражен игрой Реала. Лидеру мадридцев Кариму Бензема румын предсказывает самую престижную индивидуальную награду по итогам года.
"Я не видел команды лучше, чем Реал, с тех пор как я здесь. Если они продолжат это чрезвычайное путешествие, в котором они преуспели на последних минутах, то выиграют трофей", – цитирует Луческу Sportsport.ba.
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76-летнего румынского специалиста также спросили, получит ли Карим Бензема "Золотой мяч" в 2022 году. Мирча коротко, но утвердительно ответил: "Да".
Напомним, Реал уже стал чемпионом Ла Лиги 2021/22, а также борется за трофей Лиги чемпионов. В финале мадридцы встретятся с Ливерпулем. Большая заслуга в этих достижениях Бензема – он забил 43 гола и отдал 14 ассистов в 43 матчах.
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