"Я не видел команды лучше, чем Реал, с тех пор как я здесь. Если они продолжат это чрезвычайное путешествие, в котором они преуспели на последних минутах, то выиграют трофей", – цитирует Луческу Sportsport.ba .

Ливерпуль – Реал: легенда Арсенала объяснил, как финал ЛЧ повлияет на "Золотой мяч"

76-летнего румынского специалиста также спросили, получит ли Карим Бензема "Золотой мяч" в 2022 году. Мирча коротко, но утвердительно ответил: "Да".

Напомним, Реал уже стал чемпионом Ла Лиги 2021/22, а также борется за трофей Лиги чемпионов. В финале мадридцы встретятся с Ливерпулем. Большая заслуга в этих достижениях Бензема – он забил 43 гола и отдал 14 ассистов в 43 матчах.