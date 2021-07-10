"На сборах мы сыграем против Сьона, но сначала у нас будет встреча с Серветтом. В свое время я мог возглавить Сьон, но пандемия изменила все планы.

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Это правда, что я очень ценю президента клуба. Мы были на связи еще до пандемии, в декабре 2019-го, но мое назначение не состоялось. Затем снова общались весной. Через COVID-19 приостановили чемпионат, переговоры тоже. Президент хотел, чтобы я принял клуб в начале сезона 2020/21.

Он позвонил и попросил меня приехать в Сьон в течение четырех дней. В условиях пандемии было невозможно путешествовать так быстро. Мы прекратили попытки, но остались в хороших отношениях. Поэтому, если бы не было коронавируса, я бы тренировал Сьон. Было бы очень сложно улучшить турнирное положение, но со временем это бы удалось", – сказал Луческу в комментарии Blick.

К слову, в прошлом сезоне Сьон занял в турнирной таблице чемпионата Швейцарии предпоследнюю строчку.

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