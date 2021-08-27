Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу считает, что переход Месси в ПСЖ в разы увеличивает шансы французского клуба на триумф в самом престижном евротурнире.

"Барселона осталась без Месси, а он – важный игрок. Теперь мы увидим его в группе с Манчестер Сити.

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Трудно судить о трансфере Лионеля. Я не ожидал, что он уйдет после стольких лет. С другой стороны, он перешел в команду, у которой есть огромный потенциал для победы в Лиге чемпионов в этом сезоне", – цитирует Луческу Digisport.

Напомним, ПСЖ, куда недавно перебрался Месси, попал в группу А, где сыграет с Манчестер Сити, РБ Лейпциг и Брюгге, за который выступает Эдуард Соболь.

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