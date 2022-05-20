Наставник Динамо признался, что был бы не против попробовать свои силы в немецкой Бундеслиге.

"Тренеру из Восточной Европы трудно получить контракт в Германии. Но мне было бы интересно поработать в Бундеслиге, где есть зрелищный футбол, переполненные стадионы и фантастическая атмосфера.

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Я – второй после Фергюсона по количеству выигранных трофеев. Люди говорят, что они не столь важны, потому что мы завоевали их в Восточной Европе. Но большие западные клубы побеждают каждый год, а разных внутренних турниров становится все больше.

Помните, что до 1990-х годов Восток был наравне с Западом. Но постепенно деньги в Лиге чемпионов стали делать все большую и большую разницу", – цитирует Луческу Playsport.ro.

Напомним, соглашение румынского тренера с Динамо рассчитано до лета 2024 года, однако из-за войны в Украине регулярно возникают слухи о возможном уходе наставника.

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