Главный тренер Динамо рассказал о своих нынешних отношениях с болельщиками киевского клуба.

"В начале сезона определенные болельщики Динамо не хотели меня видеть в клубе? Они продолжают бороться даже сегодня.

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Так даже лучше, ведь они привлекают внимание всего футбола. Есть группа фанатов, которая не поддерживает команду, несмотря на то, что мы первые в таблице", – цитирует Луческу Tuttomercatoweb.

Напомним, определенная часть активных фанов "бело-синих" не поддержали назначение румынского специалиста на пост наставника киевского клуба из-за его прошлой работы в Шахтере.

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