Нападающий Динамо Артем Беседин приносит пользу киевлянам – правда, не на футбольном поле.

Беседин остался на скамье запасных в поединке Динамо – Металлист 1925, но активно "помогал" команде в первом тайме.

Расточительство киевлян и нереализованный пенальти Цыганкова в видеообзоре встречи Динамо – Металлист 1925

Оператор выхватил Артема перед началом игры – нападающий держал в руках термос и наливал чай кому-то из партнеров. Во втором тайме Беседин появился уже на поле, но не смог помочь забить харьковчанам.

Напомним, киевляне разошлись миром с Металлистом 1925 – команды так и не забили голов (0:0). Цыганков умудрился не воплотить пенальти.

Динамо расписало ничью с Металлистом 1925 – Цыганков не забил пенальти, киевляне не смогли зазимовать на второй позиции