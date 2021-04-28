"Во-первых, у меня сейчас не 34, а 36 трофеев. Институт футбольной статистики также учитывает две победы в низших дивизионах – с Корвинулом и Брешией. Это тоже победы в чемпионатах. Если быть более точным, у меня 37 трофеев! Еще Кубок против Стяуа. Мы тогда выиграли, но команда соперника ушла с поля. Они все еще должны вернуть мне этот трофей!

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Впрочем, Пеп догонит всех нас. И меня, и Фергюсона. Ему только 50, и с его темпом побед это не будет проблемой. Он умен, он всегда идет туда, где может построить собственную команду, где у него есть все ресурсы. Игра и результат его команд всегда очень качественные. Вся его карьера – на высшем уровне. Барселона, Бавария, Манчестер Сити. Так будет до конца", – заявил Луческу в интервью GSP.

Добавим, что румын имеет прекрасную возможность пополнить свою коллекцию трофеев – 13 мая Динамо встретится с Зарей в финале Кубка Украины.

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