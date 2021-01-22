Хавбек бухарестского Динамо Деян Сореску может перебраться в Киев.

Динамо заинтересовано в услугах румынского полузащитника Деяна Сореску, сообщает Sport.ro.

Луческу хочет наладить сотрудничество Динамо с европейским клубом

На трансфере 23-летнего игрока лично настаивает главный тренер киевлян Мирча Луческу. Деян является капитаном бухарестского Динамо, "бело-синие" готовы заплатить за полузащитника 500 тысяч евро. Деян обычно играет на правом фланге.

В нынешнем сезоне чемпионата Румынии Сореску провел 17 матчей, в которых отметился тремя голами и 5-ю ассистами.

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