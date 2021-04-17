"Не думаю, что будет какой-то яркий футбол. Все же Динамо лучше чувствует себя в контратакующем футболе. Если Шахтер пойдет вперед, то может нарваться на этот "конек" нынешнего Динамо. А киевлянам можно сыграть прагматично, особо ничего не придумывая. Не нужно никому ничего доказывать. Лучшим доказательством будет чемпионство.

Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ

Интрига в случае победы Шахтера? Возможно. Знаете, как бывает, возможно дополнительная нервозность появится у Динамо, которая не позволит им в следующих матчах чувствовать себя комфортно и уверенно. А их оппоненты в свою очередь полезут вперед. Опять же, Луческу – опытный тренер, который знаком с реалиями современного украинского футбола. Думаю, что он сможет все эти вопросы нивелировать, помочь команде, и все будет окей.

Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что слова, сказанные 5 лет назад, могут аукнуться сейчас. Луческу сам запустил эти разговоры о "ненастоящем" чемпионе. Но опять же, чемпионство не пахнет. Можно рассказывать все что угодно – честно оно добыто, нечестно, настоящий ли чемпион – это все фигня для комментариев в фейсбуке. Есть факт – один из клубов – чемпион. Зная Луческу, человек найдет очередную отмазку, чтобы оправдать себя и в этом случае", – цитирует Худжамова Tribuna.com.

Милевский: Кажется, ребята из Шахтера сами понимают – уже все

Напомним, в свое время именно Мирча Луческу заявил, что чемпионство Динамо под руководством Сергея Реброва – ненастоящее, поскольку киевляне за весь сезон так и не смогли обыграть его Шахтер.