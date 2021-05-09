"Мы должны были играть, как чемпионы. Мы не расслабились, когда выиграли чемпионат Украины. Мы пытались играть так, чтобы доказать всем, что заслуженно выиграли чемпионат.

Шедевр Миколенко в видеообзоре матча Колос – Динамо – 0:3

Я поздравил игроков, сказал, что разница очевидна – в прошлом году в это время проиграли Колосу 0:2, сейчас выиграли 3:0. Те же игроки, но с другим менталитетом, с другим желанием играть, с другим желанием уважать свою профессию. Я доволен победой и игрой.

Поздравляю Ваната с дебютом за первую команду, тем более, Владислав выиграл чемпионат дублеров и стал лучшим бомбардиром турнира. Он заслуживал выйти на поле в сегодняшнем матче", – сказал Луческу в эфире ТК Футбол.

Динамо завершило чемпионат разгромом Колоса – Шапаренко и Миколенко организовали по шедевру