Бывший нападающий Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей не слишком верит в форварда Динамо Артема Беседина, который вернулся после дисквалификации.

"Многое зависит от того, как себя проявит Беседин. Если он будет забивать, отдавать, попадет в "белую колею", так сказать, то у Мирчи Луческу будет приятная головная боль по этому поводу. Форварды таранного типа команде нужны всегда. Есть различные соперники, и к ним нужна своя тактика на игру. Или на поле, или на замене, такие форварды, как Беседин, нужны. Но, думаю, Мистер будет искать на позицию нападающего легионера.

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Если Динамо купит хороших полузащитников, то забивать будет кто угодно. В Шахтере была сильная линия полузащиты и нападающему нужно было просто оказаться в нужном месте. В него попадали. Надеюсь, что руководство Динамо пойдет навстречу тренеру и даст какой-то карт-бланш для приобретений футболистов. Нужно время, чтобы Мистер воплотил свои идеи в реальность", – резюмировал Воробей в комментарии 1927.kiev.

Напомним, что дисквалификация Беседина завершилась 20 декабря. В первой половине сезона основным центрфорвардом Динамо был Супряга – 17 матчей, 2 гола и один ассист.

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