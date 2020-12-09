"Кто посоветовал Луческу? Эта идея возникала давно. Когда ты хочешь назначить главного тренера, рассматриваешь множество кандидатур. Всегда была идея насчет Мистера, но было непонятно, захочет ли он. Он опытный тренер с огромным стажем работы, профессионал до мозга костей. Его можно сравнивать только с Лобановским по тому, как он работает.

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В этом возрасте 24 часа тренировать и говорить о футболе – это может только большой профессионал. Оставить семью в Румынии, переехать жить на базу, хотя мы ему квартиру предлагали. Но отказывается, говорит, что хочет жить на базе, полностью познакомиться с командой, с игроками, быть ближе к ним.

Мы стремимся в Европу, кричим, что нам надо в ЕС, а рассуждаем, как "совки". Взять Моуринью того же, он работал в МЮ, Челси, сейчас в Тоттенхэме. Против Челси он делал все возможное, чтобы обыграть их. Это профессиональные тренеры, они хотят работать.

И Мистер принял этот тяжелый вызов. Но он его принял, потому что профессионал. Он ведь не перешел к нам сразу из Шахтера. Луческу еще четыре года работал в других клубах, а потом два года был без работы. Как можно было этим не воспользоваться?

Тем более, начался коронавирус, нельзя ни с кем встретиться, куда-то вылететь, нормально провести усиление. А он пришел и сказал, что будет работать с этими ребятами, и ему никто не нужен. Он знает потенциал команды.

Не было такого, чтобы кто-то пришел и сказал: "Возьмите Луческу". Возникла такая идея. И слава Богу, что все, кто принимал в этом участие, были правы", – цитирует Суркиса официальный сайт киевлян со ссылкой Youtube-канал Бомбардир.

Напомним, Мирча Луческу возглавил Динамо летом. Команда под его руководством вышла в группу Лиги чемпионов, где завоевала путевку в плей-офф Лиги Европы. В чемпионате киевляне лидируют с 3-очковым отрывом от Шахтера.

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