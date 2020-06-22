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Луческу может вернуться к тренерской работе – экс-наставник Шахтера имеет несколько предложений

12:28 - Читати українською
Луческу может вернуться к тренерской работе – экс-наставник Шахтера имеет несколько предложений
Мирча Луческу / фото из открытых источников

Бывший тренер Шахтера Мирча Луческу все еще пользуется спросом среди клубов.

Луческу имеет предложения от швейцарского Сьона и от неназванного клуба с Ближнего Востока, информирует Sport.ro.

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"Я не подтверждаю, но и не отрицаю эту информацию. Я никуда не мог поехать в последнее время из-за карантина. Сейчас он был ослаблен, поэтому будем смотреть. Пока я в Бухаресте, гуляю и наслаждаюсь жизнью", – прокомментировал Луческу.

Напомним, последним местом работы 74-летнего специалиста была сборная Турции, с которой Луческу освободили в 2019 году.

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Мир Мирча Мирча Луческу Сьон Сьон Трансферы
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