Луческу может управлять Динамо уже в ближайшем матче – румын заранее планировал пропустить спарринг с Интером
Главный тренер Динамо Мирча Луческу очень осторожно выбирает момент для возобновления полноценной работы.
Сейчас Мистер работает в смешанном режиме – приезжает на базу, проводит теорию и возвращается в больницу, информирует Tribuna.
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Ранее появилась информация, что из-за ухудшения здоровья Луческу в последний момент отказался лететь с командой в Италию на спарринг против Интера (0:3). У 76-летнего румына действительно повысилась температура, но он заранее планировал остаться дома. Врачи рекомендовали Луческу воздержаться от перелетов и непосредственного руководства командой во время матчей.
В ближайшие дни будет принят окончательный вердикт о состоянии тренера Динамо. Если температура будет стабильной, то Луческу сможет полноценно руководить командой уже в матче против Ингульца (18 августа).
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