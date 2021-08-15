Сейчас Мистер работает в смешанном режиме – приезжает на базу, проводит теорию и возвращается в больницу, информирует Tribuna.

Динамо – Интер: Суркис выделил заслугу Луческу в проведении матча и отметил позитив, несмотря на разгром

Ранее появилась информация, что из-за ухудшения здоровья Луческу в последний момент отказался лететь с командой в Италию на спарринг против Интера (0:3). У 76-летнего румына действительно повысилась температура, но он заранее планировал остаться дома. Врачи рекомендовали Луческу воздержаться от перелетов и непосредственного руководства командой во время матчей.

В ближайшие дни будет принят окончательный вердикт о состоянии тренера Динамо. Если температура будет стабильной, то Луческу сможет полноценно руководить командой уже в матче против Ингульца (18 августа).

Интер разгромил Динамо: трагикомедия ошибок, бледный Цыганков, тревога перед Лигой чемпионов усиливается