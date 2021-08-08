Румынский специалист-за проблем со здоровьем пропустит минимум еще один матч "бело-синих", сообщает FootballHub.

Заря – Динамо – видео гола

Луческу недавно перенес операцию по удалению кисты. Врачи временно запретили наставнику Динамо летать и активно работать. Он уже наблюдал за матчем против Вереса с трибуны и не полетел с командой на спарринг с Фенербахче и поединок 3-го тура УПЛ против Зари.

На следующей неделе Динамо проведет два матча – перенесенный поединок 1-го тура чемпионата против Миная (10 августа) и контрольный с миланским Интером (14 августа).

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