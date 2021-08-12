Луческу может помочь еще одному экс-игроку Шахтера перейти в Бешикташ
Турецкий Бешикташ снова обратился за помощью к главному тренеру Динамо Мирче Луческу.
"Орлы" рассматривают возможность усилить свой состав бразильским полузащитником Фернандо, сообщает Fotomac.
Алекс Тейшейра официально вернулся в Европу
По информации издания, Бешикташ обратился за подробной информацией об игроке к Мирче Луческу, с которым Фернандо работал в Шахтере. Специалист дал положительные отзывы. Фактически повторилась идентичная ситуация, как с Алексом Тейшейрой, который уже перешел в турецкий клуб.
Напомним, Фернандо оказался в Украине летом 2013 года, когда Шахтер заплатил за него Гремио 11 млн евро. Уже через два сезона бразилец перебрался в Сампдорию за 8 млн. В данный момент 29-летний хавбек защищает цвета китайского Бэйцзин Гоань.
ПСЖ красиво презентував Мессі: шаленство фанів, тріумф Аль-Хелаїфі та єдина умова аргентинця