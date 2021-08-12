"Орлы" рассматривают возможность усилить свой состав бразильским полузащитником Фернандо, сообщает Fotomac.

Алекс Тейшейра официально вернулся в Европу

По информации издания, Бешикташ обратился за подробной информацией об игроке к Мирче Луческу, с которым Фернандо работал в Шахтере. Специалист дал положительные отзывы. Фактически повторилась идентичная ситуация, как с Алексом Тейшейрой, который уже перешел в турецкий клуб.

Напомним, Фернандо оказался в Украине летом 2013 года, когда Шахтер заплатил за него Гремио 11 млн евро. Уже через два сезона бразилец перебрался в Сампдорию за 8 млн. В данный момент 29-летний хавбек защищает цвета китайского Бэйцзин Гоань.

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