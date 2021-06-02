"Луческу – профессионал, выигравший в прошлом сезоне все, что можно в Украине, то почему бы не продлить с ним контракт? Поэтому расцениваю такой шаг руководства Динамо как логический. В клубе надеются, что победное шествие команды с румынским тренером во главе продолжится и в следующем сезоне.

Динамо официально активировало опцию продления контракта с Луческу до 2023 года

Не слишком ли долгий срок контракта до 2023 года? Конечно, не факт, что он его доработает. На мой взгляд, здесь многое зависит от донецкого Шахтера. Думаю, в новом сезоне выиграть чемпионский титул Мирче уже будет сложнее. Скорее всего, новый тренер "горняков" возьмет дисциплину в донецкой команде под свой контроль, и Шахтер станет сильнее. На мой взгляд, сбой у "горняков" произошел после того, как в раздевалке случился конфликт у Тайсона с тренером и игроками.

По собственному опыту знаю, потому что был тренером. Когда у футболиста недоразумения с тренером, это видят другие игроки и начинают выходить на поле без полной самоотдачи и концентрации. Поэтому с нетерпением жду матч за Суперкубок Украины, в котором состоится дебют де Дзерби. Конечно, быстро он команду не создаст, но у Шахтера есть хорошие игроки, и наверняка итальянец сумеет сплотить их вокруг себя общей целью", – цитирует Сабо Meta-ratings.com.ua.

Напомним, после успешного сезона руководство киевского клуба и 75-летний румын продолжили сотрудничество до лета 2023-го.

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