Луческу мощно мотивировал игроков Динамо, сравнив их с украинскими солдатами
Главный тренер Динамо Мирча Луческу настраивает своих подопечных на серию благотворительных поединков.
Игроки Динамо вчера провели сразу две тренировки. Перед вторым занятием Мирча Луческу взял слово, чтобы зарядить ребят на предстоящие поединки.
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"Если украинские солдаты героически борются на поле боя, то вы обязаны это делать на футбольном! Ради Украины и своего народа! Они (соперники – прим.) выйдут биться против вас так, будто это официальный матч в Лиге чемпионов", – приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.
Напомним, уже 12 апреля состоится благотворительный поединок киевлян против Легии. Деньги будут отправлены на нужды украинских беженцев.
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