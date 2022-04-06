Игроки Динамо вчера провели сразу две тренировки. Перед вторым занятием Мирча Луческу взял слово, чтобы зарядить ребят на предстоящие поединки.

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"Если украинские солдаты героически борются на поле боя, то вы обязаны это делать на футбольном! Ради Украины и своего народа! Они (соперники – прим.) выйдут биться против вас так, будто это официальный матч в Лиге чемпионов", – приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, уже 12 апреля состоится благотворительный поединок киевлян против Легии. Деньги будут отправлены на нужды украинских беженцев.

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