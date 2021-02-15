Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный Twitter Аль-Хиляля.

Луческу зарабатывает втрое меньше сына – румынское СМИ раскрыло доход тренера в Динамо

Сын Мирчи Луческу возглавил команду в июле 2019 года. Румынский специалист привел Аль-Хиляль к победе в азиатской Лиге чемпионов-2019 и чемпионате Саудовской Аравии 2019/20. В текущей кампании результаты несколько ухудшились и могли повлиять на отношения между Луческу и руководством клуба.

Аль-Хиляль оперативно нашел нового главного тренера – им стал бразилец Рожерио Микале, который работал с молодежным составом.

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