Луческу-младший подхватил коронавирус
19:27 - Читати українською
Румынский специалист Разван Луческу не смог уберечься от вируса.
51-летний тренер Аль-Хиляля Разван Луческу сдал положительный тест на COVID-19, сообщает официальный сайт аравийского клуба.
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О самочувствии румынского специалиста не сообщается, Разван Луческу самоизолировался. Напомним, главный тренер Аль-Хиляль является сыном наставника киевского Динамо Мирчи Луческу.
После 4-х туров чемпионата Саудовской Аравии Аль-Хиляль лидирует в турнирной таблице с 10 очками.
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