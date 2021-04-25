Разван Луческу имеет шансы приступить к работе на Апеннинах в ближайшее время.

В услугах румынского специалиста заинтересованы итальянские клубы, информирует журналист Николо Скира в своем Twitter.

Луческу-младший уволен с поста главного тренера Аль-Хиляль

На прошлой неделе сын Мирчи Луческу прилетал в Милан, где встретился с руководителями нескольких команд. В частности, трудоустроить Развана уже летом готовы Парма и Сампдория. Команды расположились на 19 и 9 ступеньках турнирной таблицы Серии А соответственно.

К слову, ранее Луческу-младший работал со сборной Румынии, Рапидом, ПАОКом и еще несколькими коллективами. В феврале этого года 52-летний Разван оставил пост главного тренера Аль-Хиляля, с которым становился чемпионом Саудовской Аравии.

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