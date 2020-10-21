Аль-Хиляль заинтересован в подписании Бернарда и уже сделал официальное предложение Эвертону.

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Как сообщает Goal, за 28-летнего хавбека клуб из Саудовской Аравии готов выложить около 6,6 млн евро, хотя Transfermarkt оценивает его в 15 млн. Издание отмечает, что высшее руководство Эвертона не будет против такого трансфера, однако у бразильца нет желания менять АПЛ на чемпионат из Ближнего Востока.

Позиция Бернарда может измениться, ведь сейчас у него нет стабильной игровой практики под руководством Карло Анчелотти – лишь два матча с начала текущего сезона. Аль-Хиляль хочет согласовать переход до конца трансферного окна в стране (25 октября).

Заметим, что клуб из Саудовской Аравии возглавляет сын Мирчи Луческу – Разван. В свое время, Бернард не имел стабильной игровой практики в Шахтере при Мистере. За "горняков" 28-летний бразилец выступал с 2013 по 2018 годы, откуда и перебрался в Эвертон.

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