"Кто заставит меня это сделать? Я не могу предать ребят. Фенербахче хотел подписать меня, но я сказал "нет". Сказал, что сейчас мое место здесь.

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Хотя то, что происходит в Украине, и кажется невероятным, но после почти года войны это вроде бы стало нормальным, привычным. Но о возвращении болельщиков на украинские стадионы речь не идет.

Как живу? Со страхом. Смотришь в небо и не знаешь, что может произойти в любой момент. Мы слышим шум самолетов, пока находимся на поле, проводим матчи за закрытыми дверями. Пока нет воздушной тревоги, мы играем, стараясь уделять немало внимания полю.

Случалось, что нам приходилось ждать час в раздевалке, прежде чем мы смогли продолжить матч. Не знаю, кто бы сделал что-то подобное на моем месте, но я чувствую себя хорошо, делая то, что делаю", – цитирует Луческу TUTTOmercatoWEB .

По итогам первой части сезона 2022/23 "бело-синие" остались без еврокубков (последнее место в группе ЛЕ) и заняли третье место в УПЛ.

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