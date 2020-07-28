Луческу: Лобановский – один из лучших тренеров в истории футбола

"Я очень рад быть здесь. Хорошо помню тот период, когда Валерий Лобановский только начинал свою тренерскую работу в киевском клубе.

Луческу возложил цветы к памятнику Лобановского – Динамо хотело скрыть это событие, – Бебех

Помню, когда в середине 80-х киевское Динамо играло против Университати из Крайовы. Я был действительно впечатлен игрой того Динамо. Команда доминировала над всеми соперниками.

Валерий Лобановский – действительно великий человек, который сделал огромный вклад в развитие футбола. Безусловно, он остался в памяти болельщиков, независимо от того, кто за какую команду болеет. Это был тренер высокого уровня.

Бесспорно он заслуживает всех слов, которые говорили и говорят о нем специалисты. Лобановский – один из лучших тренеров в истории футбола", – цитирует специалиста официальный сайт киевлян.

Напомним, что назначение Мирчи Луческу на пост тренера "бело-синих" вызвало неоднозначные эмоции у футбольной общественности, а сам тренер из-за этого даже хотел покинуть клуб. Официальная презентация опытного румына в Динамо запланирована на 30 июля.

"Навіщо йому, у його 75 років, цей стрес? Він не зможе спокійно тренувати": ультрас Динамо ніколи не пробачать Луческу