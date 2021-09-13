"Луческу хотел меня посмотреть? Да, это Мистер хотел. Когда мы собрались, его изначально не было с нами, тогда Евро было. Когда он приехал, сразу меня позвал и сказал, что это была его личная просьба, что хотел меня видеть в команде . Поговорил со мной и объяснил, как надо действовать, чего хочет от меня, где меня видит.

Конопля нецензурно высказывался на просьбу об интервью, игрокам Динамо и Шахтера стоит снять "корону", – журналист

Сказал, чем понравился. Говорит, что не боюсь обыгрывать, настырный, лезу вперед. Уверен, могу обыгрывать на скорости.

Летели с первого сбора. В аэропорту ко мне подошел Мистер и сказал, что я остаюсь, он поговорил с президентом все нормально. Клубы между собой договорились. Он сказал: "Ты остаешься, будешь футболистом« Динамо", – сказал Антюх для Youtube-канала Трендец.

Денис пока только в одном официальном матче за Динамо появлялся на поле, игрок попал в стартовый состав на поединок УПЛ против Десны (4:0).

Металлист 1925 – Динамо: Шкурин ошеломляет, украинец растрачивает доверие Луческу, а 3 старых героя зажигают в матче УПЛ