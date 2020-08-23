Луческу кричит не для того, чтобы унизить игроков Динамо, – Караваев

Лига чемпионов — 21:50 37349
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ПСЖ – Бавария: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
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Селезнев стал игроком Колоса, – СМИУкраина — 20:29 8746
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ПСЖ – Бавария: анонс финала Лиги чемпионовЛига чемпионов — 08:00 7099
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Гнучка тактика, революційний футбол Неймара та трофейний голод як причина успіху – чому ПСЖ переможе Баварію у фіналі ЛЧЛига чемпионов — 22 авг 4997
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Чіткий план кращий за зухвалі супертрансфери, або Чому Баварія не дасть Неймару і Мбаппе виграти Лігу чемпіонівЛига чемпионов — 22 авг 9998