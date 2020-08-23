Луческу кричит не для того, чтобы унизить игроков Динамо, – Караваев

"Луческу сам говорит, что кричит не для того, чтобы сделать плохо нам или унизить, а кричит, потому что требует и хочет чтобы мы развивались, росли. И поэтому он нам подсказывает.

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Но у него столько энергии, сколько, наверное, у всей команды", – сказал Караваев в программе Великий Футбол.

Напомним, Луческу дебютировал в УПЛ у руля Динамо с победы, переиграв Олимпик (4:1).

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