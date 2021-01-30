"Каждый раз, когда я начинал работать в клубе, думал, что проработаю там сто лет. Никогда не шел на год или два. Мое кредо – контролировать все процессы, связанные с командой. И очень важны отношения и прямой контакт между собственником и тренером.

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У меня всегда были прекрасные взаимоотношения с президентами клубов, в которых я работал. В Интере, Брешии, Бешикташе, Галатасарае и в особенности – в Шахтере. Вместе с Ринатом Ахметовым мы принимали решения, обменивались мнениями, обсуждали футбол. Как правило, владельцы клубов – крупные бизнесмены. И они отлично разбираются в отношениях с людьми. Будь то Ахметов, Берлускони, Аньелли, Моратти... Им приходится руководить десятками тысяч сотрудников в бизнесе. Разумеется, управлять клубом не составляет проблемы.

В Шахтере все было прекрасно, пока я напрямую общался с Ахметовым. Как только прямого общения не стало, все поменялось. Это был сложный период, когда владелец не мог приезжать на матчи, мы подолгу не виделись с ним. Президент клуба определяет философию. И тренер, который работает с командой, должен полностью эту философию разделять. Если их взгляды на футбол будут разными, успеха не ждите.

Президент отвечает за историю клуба, наследие. Ну и частично – за результат. А тренер – в первую очередь за результат, за прогресс молодых игроков, за разумные траты денег. Самый большой позор в футболе – это не проиграть или даже вылететь в низший дивизион. Это банкротство. И каждый в клубе должен в первую очередь не допустить такой ситуации. Не переплачивать за игроков, не давать зарплат, которые клуб не может себе позволить, очень важно. Высокомерие приведет к краху. Футбол – это жизнь. Важно не то, что ты делаешь, а то, что оставишь после себя", – сказал Луческу в интервью изданию Спорт-Экспресс.

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